Zagueiro do Cruzeiro deve atuar pela Seleção Brasileira contra a Tunísia

O Cruzeiro fica de olho no amistoso da Seleção Brasileira contra a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille, no norte da França, para acompanhar de perto o aproveitamento do zagueiro Fabrício Bruno. A preocupação é quanto às condições físicas do jogador para a partida de quinta-feira (20), contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, sábado (15), em Londres, Fabrício Bruno entrou apenas aos 44 minutos do segundo tempo, no lugar do lateral Alex Sandro. Portanto, foram poucos minutos em campo. A expectativa é que o zagueiro do Cruzeiro tenha oportunidade de atuar por mais tempo no amistoso contra a Tunísia, principalmente porque o zagueiro titular Gabriel Magalhães foi cortado após se contundir no primeiro amistoso desta data Fifa.

A partida desta terça-feira (18), contra a Tunísia começa às 16h30 (de Brasília), em Lille. Logo após a partida, Fabrício Bruno retorna ao Brasil de "carona" no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Também voltam no mesmo voo outros jogadores que atuam no futebol brasileiro como Vitor Roque, do Verdão, Paulo Henrique, do Vasco, e Luciano Juba, do Bahia. O desembarque será em São Paulo, de onde o zagueiro do Cruzeiro, na quarta-feira (19), segue para a Serra Gaúcha.

Zagueiro do Cruzeiro vem tendo muitas chances na Seleção Brasileira

Fabrício Bruno esteve em três das quatro convocações feitas pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, desde maio – ficou de fora apenas da primeira lista, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. O zagueiro do Cruzeiro foi titular na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, em El Alto, na última rodada das Eliminatórias. Nos amistosos de outubro, foi titular – e falhou feio – na derrota por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio.

Fabrício Bruno foi convocado três vezes por Carlo Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro Iorio / CBF)

Com o técnico Dorival Júnior, Fabrício Bruno foi titular em outros dois amistosos da Seleção Brasileira, em março de 2024: a vitória por 1 a 0 sobre o Inglaterra, em Londres, e o empate por 3 a 3 com a Espanha, em Madri. Na ocasião, o zagueiro defendia o Flamengo.