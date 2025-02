Jogadores mais ricos do futebol em 2025

Confira quem são os jogadores de futebol mais ricos de todo o mundo em 2025. O esporte de alto nível, no geral, costuma gerar boladas gigantescas para os seus praticantes de destaque, ainda mais em uma modalidade famosa, que move multidões, como é o caso do futebol. Dessa forma, são muitos os atletas que conseguem mudar de vida drasticamente com apenas a assinatura de um contrato, já que os salários, luvas, comissões e outros acordos acabam gerando grandes fortunas.

Além disso, com a visibilidade que os esportes trazem diante do público, os salários pagos pelos clubes acabam nem mesmo sendo as únicas formas de renda dos jogadores no decorrer das temporadas. Isso porque são diversos os acordos comerciais e também os contratos de patrocínios milionários que fazem certos nomes atingirem patamares gigantescos de faturamento todos os meses. Quando mais emblemático é um atleta, inclusive, maior a bolada que ele arrecada aparecendo.

Outro cenário que acaba sendo propício para a formação da fortuna de muitos jogadores, inclusive, são os investimentos extracampo, como empreendimentos e também gerenciamentos dos seus ganhos, fazendo com que os valores recebidos sejam multiplicados no decorrer do tempo. Um fator que aparece, além disso, são até mesmo as heranças bilionárias. Tendo todas essas situações em vista, confira a lista dos 10 jogadores mais ricos em todo o futebol mundial em 2025, segundo informações obtidas pelo Lance!.

2025: jogadores mais ricos do futebol mundial

10º lugar: Alexandre Pato - R$ 795 milhões. O atleta teve uma carreira de destaque atuando por grandes clubes como Internacional, Corinthians, São Paulo, Milan, Chelsea e no futebol chinês. O cria do Celeiro de Ases, do Colorado, já arrecadou quase R$ 800 milhões durante a carreira.

9º lugar: Ronaldo Fenômeno - R$ 876 milhões. O lendário atacante de Cruzeiro, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Corinthians tem uma fortuna gigantesca, estimada em aproximadamente R$ 880 milhões. Apesar dos ganhos nos gramados, os negócios fora dos gramados também renderam muito ao Fenômeno e ele chegou até a ser dono da Raposa, que o revelou no passado.

8º lugar: Zlatan Ibrahimovic - R$ 1,04 bilhão. O maior atleta da história da Suécia carrega uma história de peso no futebol, defendendo gigantes de diversos países e somando uma riqueza estimada em mais de R$ 1 bilhão.

7º lugar: Neymar - R$ 1,1 bilhão. Na sequência, aparece o brasileiro mais bem colocado da lista, com um futebol midiático e famoso. Ele já atuou por Barcelona, PSG e Al-Hilal antes de chegar ao Santos, arrecadando um valor gigante em patrimônio.

6º lugar: Dave Whelan - R$ 1,2 bilhão. Em sua carreira, ele defendeu equipes da Inglaterra, como Blackburn Rovers e Crewe Alexandra, mas fez fortuna mesmo como empreendedor do ramo de mercados.

5º lugar: David Beckham - R$ 2,2 bilhões. Após fazer história por Manchester United, além de defender Real Madrid, Milan e LA Galaxy, o ex-jogador fez fortuna fora dos gramados e é o atual proprietário do Inter Miami.

4º lugar: Lionel Messi - R$ 2,2 bilhões. Seguindo na lista, ele que é considerado por muitos o melhor do mundo, com contratos gigantescos em Barcelona, PSG e Inter Miami e mais de R$ 2,2 bilhões arrecadados na carreira. Curiosamente, o argentino é do signo de Câncer, o que ajuda a descrever sua personalidade.

3º lugar: Cristiano Ronaldo - R$ 2,75 bilhões. O atacante, que se destacou em Manchester United, Real Madrid e Juventus, hoje está no futebol árabe, com vencimentos gigantescos. Assim como os demais, também arrecada fortunas com patrocínios.

2º lugar: Mathieu Flamini - R$ 76,4 bilhões. Pulando "um pouco", de quase R$ 3 bilhões para mais de R$ 75 bilhões, aparece Flamini, que defendeu Arsenal, Crystal Palace e Olympique de Marseille, mas ficou rico mesmo com sua empresa que produz ácido levulínico em massa.

1º lugar: Faiq Bolkiah - R$ 110 bilhões - O primeiro da lista provavelmente é o maior desconhecido desse ranking. O atleta é membro da família real de Brunei, sendo príncipe do país e meia do Ratchaburi, tendo uma fortuna bilionária para herdar.