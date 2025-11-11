Jogador da NBA compra ilha no Caribe e constrói resort

Um jogador de basquete com longa carreira na NBA comprou uma ilha. Foi isso mesmo que aconteceu. O veterano ala-armador Reggie Bullock adquiriu um pedaço de terra cercado por água de todos os lados em Belize, no Caribe. E o transformou num resort.

Atualmente com 34 anos, Bullock está sem time após a passagem pelo Houston Rockets, na última temporada. O jogador da NBA desembolsou US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões, na conversão atual) e, recentemente, tem divulgado mais o projeto.

Os valores para transformar o local num resort com diferentes acomodações naturalmente se multiplicaram. Na NBA, ele construiu o patrimônio passando por equipes como Los Angeles Clippers e Lakers e New York Kincks, entre outras equipes.

NBA: Mavericks demite responsável pela troca de Luka Doncic

O Dallas Mavericks optou pela demissão do general manager Nico Harrison, que ocupava o cargo desde 2021, e foi o protagonista da troca de Luka Doncic para o Lakers. Segundo informações de Shams Charania, jornalista da ESPN, o proprietário da franquia Patrick Dumont participará de reunião nesta terça-feira (11) para comunicar o profissional de seu desligamento.

Sob a gestão de Harrison, o Dallas Mavericks alcançou a final de conferência em 2022 e as finais da NBA em 2024. Na temporada 2025/2026, porém, o desempenho está abaixo do esperado, com apenas três vitórias e oito derrotas. Na noite da última segunda-feira (10), durante a derrota diante do Milwalkee Bucks, o dirigente foi alvo de protestos da torcida presente no American Airlines Center, com gritos de "Fire Nico!", ou "Demitam Nico", em português.

Wembanyama assombra; veja os lances insanos de segunda (10) na NBA

Todos nós sabemos que a NBA é um espetáculo e que sempre vale a pena acompanhar se você curte insanidades em quadra. Mas que tipo de insanidades? Vem acompanhar os melhores lances da noite anterior.

O "Slenderman" dos Spurs, Victor Wembanyama, roubou a cena mais uma vez e se fosse somente isso já estaríamos acostumados. Victor assombrou o Chicago Bulls, sendo decisivo com uma bola de três, um toco crucial e outra cesta de três para garantir a virada no último minuto. O San Antonio venceu por 121 a 117.