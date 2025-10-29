A GSH (Gourmet Sports Hospitality), referência em catering para grandes eventos, estreia neste mês no estádio Morumbis com o novo camarote e sports bar ODDZ, marcando a entrada da empresa no estádio do São Paulo. Antes, a empresa era reconhecida por operar exclusivamente a alimentação e o serviço de bebidas do Allianz Parque e da Arena MRV.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O ODDZ oferece 80 lugares distribuídos entre áreas de bar, mesas altas e lounges, todos com visão privilegiada para o campo durante os jogos e acesso a pista premium nos dias de shows, garantindo uma experiência completa. De acordo com o CEO Mark Zammit, o ticket médio deverá ser de R$250 por pessoa, e a expectativa é consolidar receita estável já a partir do primeiro trimestre de 2026, com os maiores picos previstos para o segundo semestre, quando se concentram as principais atrações.

Estádio Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Mais do que um camarote tradicional, o ODDZ foi pensado para ser um destino gastronômico e de entretenimento contínuo. O espaço realizará eventos temáticos em datas estratégicas, como feriados e confraternizações corporativas, e promoverá iniciativas próprias, incluindo noites de futebol retrô, quizzes esportivos e transmissões especiais, muitas delas em parceria com outras marcas.

continua após a publicidade

— Nosso objetivo é que o ODDZ seja o ponto de encontro do Morumbis não apenas nos dias de jogos, mas ao longo de toda a semana, criando um público fiel e recorrente — afirma Zammit.

A experiência gastronômica será inspirada na cozinha ítalo-americana, com antepastos, focaccias, massas frescas, pizzas e sobremesas artesanais. O bar contemporâneo oferecerá drinks clássicos, autorais e temáticos, combinando a sofisticação de um camarote premium com a atmosfera descontraída de um sports bar.