Cristiano Mineiro, da Hyunday, é o entrevistado na estreia do ‘Lance! Biz Convida’

Estreia nesta quinta-feira (21) o “Lance! Biz Convida”, programa de entrevistas do selo Lance! Originais com executivos de grandes marcas nacionais e internacionais. No bate-papo, os convidados compartilham suas experiências, visões e contam os motivos por trás de investimentos e patrocínios em diversos segmentos esportivos.

Lance! Biz Convida Cristiano Mineiro (arte Lance!)

O primeiro episódio tem como convidado Cristiano Mineiro, Executive Marketing Manager da Hyundai. Em uma conversa descontraída, ele fala um pouco sobre sua ligação com o esporte, sua trajetória profissional e dá detalhes sobre o investimento da Hyundai no futebol.

O executivo conta sobre o momento importante pelo qual a montadora passa e explica como a parceria com o esporte pode ser positiva para a conexão com o consumidor.

- As pessoas são apaixonadas ou pelo seu atleta, ou pelo seu clube. Quando uma marca consegue se apropriar de uma atividade, de um esporte, entrar num território, ela consegue surfar essa mesma onda. Hoje, a Hyundai está muito forte no futebol. A gente patrocina alguns torneios locais e globais. Para nós, é superimportante ter essa associação e o nosso retorno é de marca, a exposição de marca, branding image. Quanto mais exposição a gente tiver, quanto mais as pessoas recordarem ou lembrarem da marca, é importante para nós - afirma Cristiano.

Segundo ele, a parceria com a Libertadores teve um impacto direto na visibilidade da marca, impulsionando test drives, atraindo novos consumidores e aumentando as vendas.

Lado pessoal

Apaixonado por esportes, Mineiro revela, durante a conversa gravada no restaurante Zena, em

São Paulo, qual é seu time do coração, como desenvolveu afinidade com outras modalidades como judô e Fórmula 1 e qual o papel do esporte em sua vida, atualmente.

- Nossa, que pergunta difícil! - exclama quando questionado sobre qual foi o melhor jogador que viu em campo, mas não foge da resposta - Acho que o Romário foi um ídolo. Era um atleta fenomenal, já foi da Seleção, era um profissional incrível.

Formado em direito e com especialização em marketing, ele ainda fala sobre sua trajetória profissional até chegar na Hyundai e explica um pouco do seu papel na empresa.

- Sou responsável de marca, então eu olho tanto a parte de brand, quanto a parte de performance. Hoje eu tenho uma estrutura forte para podermos crescer a marca cada vez mais. Ela teve uma participação muito grande no passado e está entre as três montadoras (mais importantes) do mundo - explica Cristiano.

O que vem por aí

Os episódios, produzidos em parceria com a Oitorama Filmes, terão cerca de 20 minutos de duração e serão publicados semanalmente, às quintas-feiras, no LinkedIn, no YouTube e no Lance! Biz, editoria do portal Lance!.

Ao longo da temporada, você poderá conferir entrevistas com nomes como Eduardo Picarelli, da Heineken; João Adibe, da Cimed; André Scaciota, da Itaú; e Taciana Lopes, da Mastercard.