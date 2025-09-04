Contratações mais caras da janela no Brasil: veja top-5

O domínio foi nítido. Flamengo, Palmeiras e Botafogo foram as equipes que mais investiram, no Brasil, na recém-encerrada janela de transferências. Foram volumes de milhões de reais proporcionais à ambição de manter os times citados na briga pelos principais títulos do Brasil e do continente. Mas quais foram essas contratações? Listamos os cinco mais caros.

Samuel Lino

O atacante de 25 anos foi contratado pelo Flamengo junto ao Atlético de Madrid (ESP). O Rubro-Negro investiu € 22 milhões, e o técnico Filipe Luís entende que foi barato. E o reforço soma dois gols e quatro assistências nos nove primeiros jogos - de se relevar que os dois gols e três destas assistências foram na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, no início da semana passada.

Danilo

Também € 22 milhões custou o volante titular, que substituiu Gregore, vendido. Repatriado após duas temporadas e meia no Nottingham Forest (ING), o meio-campista revelado no Palmeiras fez o primeiro gol dele exatamente no último jogo, contra o Red Bull Bragantino. É uma das contratações que vai se consolidando como figura importante da equipe comandada por Davide Ancelotti.

Ramón Sosa

O Paraguaio de 26 anos estava no mesmo clube de Danilo, e custou € 12,5 milhões para deixar a Inglaterra e aterrissar no Palmeiras. Atacante, mas não centroavante, ele teve boa média de gols em dois anos no Talleres, antes de rumar à Europa, e marcou três vezes em 23 partidas no Nottingham Forest. No Verdão, contudo, são 11 jogos em branco.

Carrascal

O Flamengo também se reforçou com o meia-atacante colombiano Jorge Carrascal. O clube desembolsou € 12,5 milhões para tirá-lo do futebol russo, após longa negociação. E foram três temporadas inteiras no país, antes de retornar à América do Sul. Mas ele ainda busca minutos no Rubro-Negro. São aparições em apenas três jogos - e nem 90 minutos somados até aqui

Andreas Pereira

Por outro lado, um nome marcante que passou pelo Rubro-Negro foi parar no Palmeiras. O Verdão pagou € 10 milhões para tirar o meio-campista do Fulham (ING), onde ele estava há três temporadas. Ainda não estreou pela nova equipe.