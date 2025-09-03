Janela de transferências: veja quais clubes mais se reforçaram

A janela de transferências do futebol brasileiro se encerrou nesta terça-feira (2) entre os clubes da Série A. Enquanto alguns apostaram em reformulações profundas, com contratações de peso, outros se viram limitados por questões financeiras ou punições da Fifa.

Clubes mais estáveis financeiramente do país, Flamengo e Palmeiras lideram os investimentos. O Mengão trouxe Samuel Lino por mais de R$ 140 milhões. Já o Verdão gastou R$ 63 milhões por Andreas Pereira.

O último dia da janela de transferências foi marcado por anúncios de última hora, como o de Willian no Grêmio, os quatros jogadores contratados pelo Santos nesta terça, e a ida e volta de Cuiabano para o Botafogo.

São Paulo

O São Paulo viveu uma janela de transferências movimentada, marcada por expectativa até os instantes finais. Até esta terça-feira (2), a principal indefinição girava em torno de Marcos Leonardo, alvo de conversas que agitaram torcida e diretoria. A grande surpresa de última hora foi o retorno de Emiliano Rigoni, com aval de Hernán Crespo. Inicialmente, o planejamento previa apenas um zagueiro e um lateral-direito, mas a grave lesão de André Silva obrigou o clube a buscar também um centroavante. Três reforços já haviam sido confirmados: Gonzalo Tapia, Rafael Tolói e Maílton. Tolói e Maílton chegaram para suprir carências imediatas e já estão regularizados no BID. Tapia, que estreou recentemente, ainda busca espaço no time. Tolói, sem atuar desde maio, segue em trabalhos de condicionamento físico antes da reestreia. Já Maílton, destaque da Série B, foi oficializado durante a pausa de jogos e deve disputar posição com Cédric na lateral-direita. Nas saídas, o clube se despediu de duas Crias de Cotia: Matheus Alves, vendido ao CSKA Moscou, e Lucas Ferreira, negociado com o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões).

Corinthians

O [Corinthians} encerrou a janela de forma melancólica, sem atender aos pedidos de Dorival Júnior por quatro reforços. Punido pela Fifa com um transfer ban em agosto, devido à dívida de R$ 41 milhões com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres, o clube ficou impedido de registrar atletas por três janelas, incluindo a atual. As tentativas de acordo com os mexicanos não avançaram, frustrando os planos da diretoria. Antes da punição, o Timão conseguiu inscrever apenas o atacante Vitinho, de 31 anos, que estava livre após deixar o Al-Ettifaq. Em contrapartida, perdeu peças importantes: Alex Santana foi para o Grêmio, Léo Maná seguiu emprestado ao Criciúma, Palacios rumou para o futebol ucraniano e Igor Coronado retornou ao mundo árabe.

Palmeiras

O Palmeiras investiu pesado e reformulou amplamente o elenco, gastando cerca de R$ 700 milhões desde o início da temporada e apresentando 12 reforços à torcida. O último nome foi Andreas Pereira, contratado para substituir Richard Ríos, vendido ao Benfica. Além dele, chegaram nesta janela os laterais Jefté e Khellven, o goleiro Carlos Miguel e o atacante Ramón Sosa. Por outro lado, o clube perdeu Estêvão, negociado com o Chelsea, além de Naves e Mateusão, que foram para o Alverca, e Thallys, que acertou com o Almería.

Santos

O Santos também viveu dias agitados, marcados por rescisões e negociações de última hora. Nos últimos meses, o clube rescindiu os contratos de Aderlan e Diego Pituca, emprestou Zanocelo ao Ceará, liberou Léo Godoy para o Independiente e viu Gabriel Veron ser repassado ao Juventude. Luca Meirelles foi vendido ao Shakhtar Donetsk, Rodrigo Ferreira também deixou o clube e Gil está com a rescisão encaminhada. Em contrapartida, a diretoria trabalhou até os instantes finais e conseguiu anunciar reforços no dia do fechamento da janela: Lautaro Díaz, por empréstimo do Cruzeiro; os zagueiros Alexis Duarte, do Spartak Moscou, e Adonis Frías, do León; além do meia Victor Hugo, emprestado pelo Flamengo. Antes disso, já haviam sido contratados Igor Vinícius, Mayke, Willian Arão e Caballero, que inclusive já estrearam.

Botafogo

O Botafogo teve uma janela bastante movimentada, iniciada ainda em junho por conta do Mundial de Clubes. O clube reforçou o elenco para a competição com nomes como Kaio Pantaleão, Álvaro Montoro, Joaquín Correia e Arthur Cabral. Já na abertura da janela tradicional, chegaram Danilo, Neto, Jordan Barrera, Cris Ramos e, por último, Gabriel Bahia, ampliando as opções em diferentes setores do time. Em contrapartida, o clube também negociou peças importantes com o Nottingham Forest, como Igor Jesus, Jair Cunha, John Victor e Cuiabano, este último foi emprestado ao clube carioca até o fim deste ano. Essas movimentações refletem a boa relação de John Textor, dono do Botafogo, com Evangelos Marinakis, dono do Forest. Prova disso é que, além das vendas para a equipe inglesa, o volante Danilo foi contratado justamente do clube inglês, reforçando a sinergia entre os dois times no mercado. Com isso, o Botafogo buscou equilibrar reforços estratégicos e vendas de impacto, tentando manter a competitividade mesmo após negociar alguns de seus principais destaques.

Vasco

O Vasco adotou uma postura cautelosa nesta janela, priorizando baixo custo e contratações por empréstimo ou em fim de contrato. Sob a gestão de Admar Lopes, o primeiro a chegar foi Thiago Mendes, sem custos após deixar o Al-Rayyan. Na sequência, vieram Andrés Gómez, ponta colombiano de 22 anos, e Barros, volante que retornou de empréstimo ao América-MG. Na reta final, o clube reforçou a defesa, alvo de críticas da torcida, e fechou com Matheus França, emprestado pelo Crystal Palace, além dos zagueiros Robert Renan, do Zenit, e Carlos Cuesta, do Galatasaray.

Fluminense

O Fluminense buscou reforços pontuais e encerrou a janela com três contratações e um retorno. Chegaram Igor Rabello para a zaga, Lucho Acosta para o meio e Santi Moreno para o ataque, além do retorno de John Kennedy, herói da Libertadores. Por outro lado, perdeu Jhon Arias, principal jogador da equipe, vendido ao Wolverhampton após o Mundial de Clubes. O jovem Isaque foi negociado com o Shakhtar Donetsk, e Paulo Baya encerrou seu empréstimo.

Flamengo

O Flamengo protagonizou uma das janelas mais ousadas do país, investindo R$ 277 milhões em quatro reforços: Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Samuel Lino se tornou a contratação mais cara da história do clube, custando R$ 141,5 milhões, e já assumiu a titularidade ao lado de Saúl. Emerson e Carrascal ainda buscam espaço. No sentido contrário, saíram jovens formados no Ninho: Lorran, Matheus Gonçalves e Victor Hugo, todos sem espaço no elenco principal.

Cruzeiro

O Cruzeiro foi o último clube da Série A a se movimentar na janela, mas encerrou com quatro reforços. O primeiro foi o colombiano Sinisterra, ex-Bournemouth, anunciado em 22 de agosto e já estreante contra o São Paulo. No último dia, chegaram o equatoriano Keny Arroyo, de 19 anos, ex-Besiktas; o volante Ryan Guilherme, de 22 anos, ex-Fortaleza; e o lateral Kauã Moraes, de 18 anos, ex-Athletico-PR. As contratações seguem o perfil jovem, refletindo a filosofia da SAF e do técnico Leonardo Jardim de unir desempenho esportivo e retorno financeiro futuro. A única saída foi a de Lautaro Díaz, emprestado ao Santos.

Vitória

O Vitória foi um dos clubes mais ativos, promovendo uma ampla reformulação no elenco. Sob a gestão de Gustavo Vieira, contratou nove jogadores desde junho e trocou de treinador, com a saída de Thiago Carpini e a chegada de Fábio Carille, que acabou demitido pouco depois. Rodrigo Chagas assumiu o comando. Entre os reforços, destaque para o espanhol Aitor Cantalapiedra, o lateral Ramon e os retornos de Camutanga e Dudu. Outros nomes como Romarinho e Rúben Ismael chegaram, mas enfrentam problemas físicos. O clube também apostou na base, promovendo atletas como Paulo Roberto e Wendell.

Bahia

O Bahia fez movimentações pontuais, priorizando equilíbrio entre contratações para o time principal e reforço da base. Trouxe João Paulo, ex-Santos, para o gol; o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, ex-Vasco; e o argentino Mateo Sanabria, atendendo a um pedido de Rogério Ceni. A principal novidade foi a contratação de Kauê Furquim, joia de 16 anos revelada pelo Corinthians, que integra o sub-20 dentro da estratégia do Grupo City. No gol, Marcos Felipe deixou o clube rumo ao futebol turco.

Internacional

O Internacional teve uma janela discreta, com as chegadas de Richard e Alan Rodríguez. Em contrapartida, saíram Lucca para o Ceará, Diego Rosa para o Apoel, Ramon para o Vitória e Kaíque Rocha para o Casa Pia, de Portugal. O atacante Wesley negocia saída para o Al-Rayyan, do Catar.

Ceará

O Ceará buscou reforços em diferentes setores, contratando Vinicius Zanocelo, Vina, Rodriguinho, Paulo Baya e Lucca. Em contrapartida, saíram Ramon Menezes, Jorge Recalde, Rômulo, João Victor, Bruno Tubarão e Alejandro Martínez.

Fortaleza

O Fortaleza, na luta contra o rebaixamento, foi um dos que mais se reforçaram, com 11 contratações, entre elas os goleiros Vinícius Silvestre e Helton Leite, o zagueiro Lucas Gazal, o meia Lucas Crispim e o atacante Adam Bareiro. Ao mesmo tempo, promoveu uma grande reformulação, com oito saídas, incluindo Calebe, Luquinhas e Kervin Andrade.

Grêmio

O Grêmio reforçou setores carentes e trouxe sete jogadores. Arthur e Willian, ambos com passagem pela Seleção Brasileira, foram os principais nomes. Também chegaram Marcos Rocha, Enzo, Balbuena, Erick Noriega e Carlos Vinícius. Cinco jogadores saíram: Igor Serrote foi vendido ao Al-Jazira, Luan Cândido emprestado ao Sport, Carballo ao Portland Timbers, Nathan teve contrato rescindido e Arezo voltou ao Peñarol.