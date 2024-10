Itália x Bélgica: qual elenco é mais valioso?

Atualmente, a Itália está em primeiro lugar no grupo 2 da liga A da Nations League, com duas vitórias em dois jogos. Enquanto isso, a Bélgica é a terceira colocada do grupo, com uma vitória e uma derrota. A França também faz parte do mesmo grupo e está na segunda posição, com a mesma campanha belga, só que está na frente pelo confronto direto.