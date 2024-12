Internacional renova parceria com Adidas até 2029

O Internacional anunciou a renovação da parceria com a Adidas até o final de 2029. A marca alemã é fornecedora de material esportivo do clube gaúcho desde 2020.

O novo contrato abrange tanto o futebol masculino, quanto o feminino e a base.

Ao longo dos últimos anos, a parceria entre Inter e Adidas tem sido marcada por ações inovadoras, como a criação da camisa da Consciência Negra; a linha Originals focada na torcida; a Fan Jesey, linha com preços acessíveis; e a camisa Embarrada, em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

A promessa é de ampliar o foco em sustentabilidade, engajamento social e a construção de experiências memoráveis para o torcedor colorado durante os próximos anos da parceria.

- Ao longo de tantos anos de parceria, tivemos a oportunidade junto ao Internacional de ir muito além do lançamento dos uniformes, mas trabalhar em campanhas e ações conectadas com a essência do torcedor colorado, valorizando questões culturais, sociais e promovendo a diversidade e inclusão através do Clube e sua poderosa influência e representatividade. No próximo ciclo, queremos fortalecer ainda mais a parceria, expandindo o portfólio de produtos e mantendo essa conexão fundamental para além do esporte - afirmou Olivier Gianina, diretor-geral da Adidas no Brasil.

- A Adidas tem sido mais do que uma parceira; ela se tornou parte da nossa identidade. Juntos, criamos momentos que marcaram a história do Clube e inspiraram nossa torcida. Esta renovação não é apenas um marco em nossa relação com a adidas, mas um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida. Juntos, construímos um legado que une tradição, inovação e impacto social, e estamos apenas começando. Este novo ciclo é uma oportunidade de expandir fronteiras, fortalecer laços com nossos torcedores e, acima de tudo, continuar levando o Inter ao mais alto nível, dentro e fora de campo - disse Marcos Silveira, diretor executivo de Marketing e Receitas do Inter.