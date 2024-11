Deco revela frustração por tratamento a Vitor Roque no Barcelona

A contratação de Vitor Roque pelo Barcelona gerou grande expectativa inicialmente. Porém, o atacante não se firmou após receber poucas oportunidades sob o comando de Xavi, foi alvo de fortes críticas por parte de torcedores e acertou ida ao Real Betis por empréstimo.

continua após a publicidade

➡️ Harry Kane reclama de atitude de companheiros de Inglaterra na Data Fifa

Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", Deco, diretor esportivo blaugrana, saiu em defesa do jogador e afirmou não ter entendido tamanha perseguição sofrida ao longo da passagem de Roque na Catalunha.

- Desde que conheço o Barça, não lembro de um ataque tão feio a um jogador jovem que veio de fora, como com Vitor Roque. Uma crítica tão feia e ruim. Não sei de onde veio, não sei se é um ataque a mim ou ao clube, mas acho que nunca houve um ataque pessoal contra um rapaz de 18 anos tão forte. Estou falando de maldade. Atacaram muito forte, sem sentido e sem nenhuma razão - disse o mandatário.

continua após a publicidade

A ida de Vitor Roque rumo ao Betis foi concretizada no dia 26 de agosto de 2024. Em sua passagem na Andaluzia, o centroavante tem agradado os torcedores verdiblancos por seus números.

👀 VEJA OS NÚMEROS DE VITOR ROQUE:

⚽ 14 jogos

⌛ 757 minutos

🥅 5 gols

✅ 7 vitórias

🟰 3 empates

❌ 4 derrotas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O retorno ao Barça não está descartado por Deco, já que o "Tigrinho", como é conhecido no futebol europeu, tem duração até o fim do primeiro semestre de 2021. Porém, segundo a imprensa local, há uma cláusula no empréstimo ao Betis que garante opção de compra fixada em cerca de R$ 155 milhões.

- Não fazemos planos. O mais importante para ele é jogar. O plano de Vitor era vir nesta temporada e, se não pudesse ser inscrito pelo Fair Play, ser emprestado por uma temporada para que tivesse minutos. Ele chegou em janeiro porque o treinador pediu com a lesão de Gavi. Ele não teve culpa de vir em janeiro, nem de quem o contratou. O plano de Vitor segue igual a antes, não mudou - disse o luso-brasileiro.