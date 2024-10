Ídolo do Barcelona e da Espanha, Iniesta anuncia aposentadoria do futebol

Andrés Iniesta, em ação pelo Barcelona na temporada 2016/17 (Foto: Josep Lago / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 13:03 • Espanha

Ídolo do Barcelona e autor do gol do título da Copa do Mundo da Espanha, o meio-campista Andrés Iniesta anunciou, nesta segunda-feira (7), sua aposentadoria do futebol. O ex-jogador estava sem clube desde o fim da última temporada, quando deixou o Emirates-EAU.

Em vídeo através das redes sociais, o jogador, eternizado com a camisa 8 do Barcelona, se emocionou ao lembrar de sua trajetória no esporte. Na semana passada, a lenda espanhola havia publicado outro vídeo revelando que anunciaria que deixaria os gramados, com uma analogia ao símbolo do "infinito", com o algarismo na posição horizontal.

Revelado em La Masía, Iniesta subiu aos profissionais do Barça em outubro de 2002. Desde sua estreia até sua despedida, foram 16 anos, sendo parte crucial do time histórico de Pep Guardiola e conquistando quatro títulos de Champions League pelo clube, além de acumular mais 28 troféus.

Além do clube catalão, o ápice de sua carreira aconteceu pela seleção da Espanha. Titular da Fúria por anos, o meia teve papel crucial nos anos de dominância continental, vencendo a Eurocopa em 2008 e 2012. Na Copa do Mundo de 2010, desfilou seu futebol e foi o autor do gol do título de sua seleção, já na prorrogação da decisão contra a Holanda.

