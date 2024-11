A Roma anunciou, nesta quinta-feira (14), a contratação do treinador Claudio Ranieri. Ídolo e torcedor assumido do clube, o italiano fechou um acordo para conduzir o elenco principal até o fim do primeiro semestre de 2025.

Após o final da temporada, Ranieri seguirá trabalhando internamente, assumindo o cargo de consultor dos proprietários para todos os assuntos relacionados ao futebol. Uma das decisões a ser tomada futuramente pelo experiente técnico será o próximo comandante da equipe, que estará na beira do campo a partir de julho de 2025.

- Romano de nascimento e sempre torcedor da Roma, Ranieri representa um símbolo dos valores do clube e é um dos esportistas locais mais apreciados do mundo. O clube deseja ao treinador os melhores votos de sucesso neste novo capítulo de sua emocionante carreira, certo de que representará uma mais-valia para a equipe e para toda a Roma - afirmou o clube.

Aos 73 anos, Claudio vai para sua quarta passagem pela Roma, sendo a terceira como técnico. Na área técnica, teve a primeira experiência na capital italiana entre 2009 e 2011, e falhou em conquistar a Copa da Itália e a Serie A em 2010, perdendo as duas competições para a Inter de Milão. A segunda experiência foi em 2019, para uma jornada de dois meses e meio, e conduziu o time a uma reação no Italiano, garantindo uma vaga na Europa League.

Dentro do campo, vestiu a camisa dos Giallorossi entre 1973 e 1974, recebendo poucas oportunidades. No restante de sua carreira, defendeu o Catanzaro, o Catania e o Palermo, até se aposentar em 1986. Posteriormente, como técnico, também passou por times como Chelsea, Juventus e Inter de Milão, além de levar o Leicester ao histórico título da Premier League em 2015-16.

Ao fim de 2023-24, Ranieri anunciou sua aposentadoria ao salvar o Cagliari do rebaixamento na Serie A, e foi ovacionado pelos torcedores à época. Agora, com o chamado de seu clube de infância, optou por retornar à ativa para um possível último trabalho.

Claudio Ranieri, novo treinador da Roma, ganhou o prêmio de melhor treinador do ano em 2016 (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

A Roma vive um momento turbulento na temporada. Ivan Juric, demitido após derrota para o Bologna em pleno Estádio Olímpico, não foi o primeiro a cair; antes, Daniele de Rossi também não resistiu aos maus resultados. O time da capital ocupa apenas a 12ª colocação no Campeonato Italiano, com 13 pontos em 12 partidas realizadas, e só venceu um dos últimos cinco jogos, somando todas as competições.