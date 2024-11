Jornalista detona preço de ingressos em jogo da Seleção Brasileira: ‘CBF não tem o direito’

O jornalista Carlo Eduardo Mansur, dos canais Sportv, detonou a política de ingressos adotada pela CBF para a partida da Seleção Brasileira em Salvador. Na ocasião, o Brasil empatou por 1 a 1 contra o Uruguai, na última terça-feira (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2028, na Arena Fonte Nova. A partida foi marcada pelo alto valor dos ingressos e arquibancada vazia.

De acordo com o comunicador, os preços impostos pela Entidade para o evento foram abusivos. Na visão dele, a Federação não deveria ter o direito de expor o torcedor a determinado valor. A entrada mais barata para a partida foi R$ 100.

- Primeiro a CBF não tem o direito de transformar a ida do torcedor ao estádio como um exercício de abnegação, de sacrifício, submetendo esses torcedores a preços absolutamente abusivos. Foi um jogo onde a entrada mais barata foi R$ 200, sendo a meia R$ 100 - iniciou o jornalista.

Além disso, Mansur também destacou o simbolismo que tinha a partida em Salvador. Para o confronto, a CBF realizou campanhas para o combate contra o racismo, tendo Vini Jr como figura principal. Contudo, para o comunicador, a política de ingressos expôs um processo de exclusão da Federação.

- A gente precisa levar em conta de que vivemos um dia muito simbólico. O jogo foi realizado às vésperas do Dia da Consciência Negra, na cidade que se orgulha de ser a mais negra fora da África, com a presença do símbolo do Vini Jr, além disso, foi planejado diversas campanhas com a Seleção Brasileira. Qual é a mensagem que isso passa? De inclusão. Mas na verdade, com a política de venda de ingressos, o jogo foi de exclusão - concluiu.

Seleção Brasileira x Uruguai

Em campo, a equipe de Dorival Júnior mais uma vez deixou a desejar. Em partida de pouca criatividade, o Brasil emapatou contra o Uruguai por 1 a 1, na Arena Fonte Nova, com gol de Gerson, do Flamengo. O meia Federico Valverde foi o responsável pelo tento da equipe celeste. Com o resultado, a Seleção foi ultrapassada pela Colômbia e caiu para a quinta colocação da classificação geral.