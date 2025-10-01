menu hamburguer
Fortaleza fecha com novo patrocinador por dois anos, veja

Contrato vai até setembro de 2027

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVitor Guedes,
Dia 01/10/2025
15:32
Atualizado há 2 minutos
Lucas Sasha, volante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraLucas Sasha, volante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
A BlinkPlanet fechou com o Fortaleza até setembro de 2027 para estampar o espaço da barra das costas da camisa do Leão do Pici. A chegada da empresa marca o 14° patrocínio fixo do Tricolor na temporada.

- Estamos muito felizes em receber a BlinkPlanet. Essa parceria reforça o potencial do time em gerar visibilidade e resultados aos seus parceiros comerciais, ao mesmo tempo em que conecta o clube a segmentos modernos e estratégicos - afirmou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

- É uma alegria anunciar a BlinkPlanet como nosso 14º patrocinador fixo de uniforme na temporada de 2025, sendo mais uma empresa internacional que acredita no clube e escolhe o Fortaleza para a expansão da sua marca no Brasil, reforçando, assim, o excelente momento comercial do clube - completou Victor Simpson, gerente comercial do clube.

Deyverson na partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Deyverson na partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O que é a BlinkPlanet?

A BlinkPlanet é uma empresa global que possibilita a criação de experiências através de álbuns e ativos digitais. A intenção da empresa é fazer isto através da arte, tecnologia e também itens colecionáveis.

O Fortaleza é o terceiro clube a fechar com a empresa. O Bahia foi o primeiro que firmou um contrato com a marca, logo depois, o Sport também fechou um acordo de patrocínio com a BlinkPlanet.

- O Fortaleza é sinônimo de inovação em gestão e proximidade com a torcida, valores que também fazem parte do nosso DNA - disse Henrique Belumat, líder da Growth e da BlinkPlanet.

