Ex-Flamengo reata namoro com empresária após levar fora de Anitta

Vinícius Souza, ex-jogador do Flamengo e atualmente do Sheffield United, da Inglaterra, reatou o namoro com a empresária Isabelle Michel. Os dois reassumiram o romance após o meia ter vivido um relacionamento com Anitta, há dois meses atrás. De acordo com a apuração do site "Extra", o jogador voltou com a ex depois de ter levado um fora da cantora.

O retorno da relação entre Vinição e a empresária teria acontecido dias depois do fim do namoro com a Anitta. O meia e a cantora pararam de se relacionar na reta final de janeiro. Na ocasião, a artista apagou as fotos e vídeos ao lado do atleta nas redes sociais.

Na mesma época, Isabelle viajou para a Inglaterra com a filha Maria Alice, de 1 ano, fruto do envolvimento com o ex-Flamengo. A viagem foi motivada pelo período de férias escolares da pequena. Vale destacar, que os dois sempre mantiveram uma boa relação por conta da criança. Inclusive, a empresária mora na mansão do jogador no Rio de Janeiro.

Vinícius Souza e Isabelle Michel reataram namoro na última segunda-feira (7)

Vinícius Souza reata o namoro

Acontece que o casal aproveitou o momento para resolver as desavenças e reatar a relação. Na última segunda-feira (7) os dois divulgaram que voltaram a ser um casal através de uma publicação nas redes sociais.

- Depois de um tempo separados, Deus nos trouxe de volta, não apenas como uma família unida, mas fortalecidos n’Ele. Aprendemos que sozinhos somos frágeis, mas quando caminhamos juntos e colocamos Deus no centro, encontramos a verdadeira força. Hoje, nossa família não é apenas um laço de sangue, mas um alicerce firmado na fé. Seguimos juntos, fortalecidos pelo amor e pela graça d’Aquele que nos uniu novamente. Que nossa história seja testemunho de que, quando Deus é a terceira dobra, nada pode nos separar. Deus abençoe nossa família - diz a postagem.