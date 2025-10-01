Holding amplia atividade e assume grupo do Desimpedidos

Mudança no mundo corporativo. O Grupo Ola Sports incorporou a NWB, ecossistema esportivo digital da qual fazem parte o Acelerados e o Desimpedidos. É o segundo movimento do tipo em cinco meses. Em maio, a holding já havia assumido a gestão da N Sports. Haverá mudanças em parte dos conteúdos dos canais recém-adquiridos.

- A N Sports está em uma posição de cobertura e transmissão de campeonatos, além de produção de conteúdo, com olhar multigeracional. A NWB e seus canais, como o Desimpedidos, tem essa veia mais desbravadora e de transformar competições e outras oportunidades de entrada, como temos feito com a Série B, em produtos premium - destacou André Barros, sócio da Ola Sports e co-CEO da N Sports, antes de concluir:

- O Camisa 21, por exemplo, traz uma vertente informativa e até cultural. Temos a estratégia de onde e como queremos a evolução desse ecossistema, com versatilidade e disponibilidade para parcerias.

O projeto de crescimento da companhia foi explicado também por Edinho Potsch. Ele tem os mesmos cargos de Barros.

- Seguimos com a missão de pulverizar e popularizar as competições esportivas no país, para que mais pessoas se conectem com a paixão e os benefícios que o esporte pode proporcionar. O Brasil tem total capacidade de se tornar o país que vai além do futebol, e isso só é possível quando fomentamos as modalidades em sua pluralidade, trazendo para o dia a dia da população da forma que atuamos, com conteúdo gratuito e digital - garantiu.

Galvão Bueno

A N Sports tem projeto ambicioso e já conta como sócio um dos rostos e vozes mais conhecidas da comunicação esportiva: Galvão Bueno, que projetou o topo, no segmento do esporte.

- Depois venham nos cobrar - afirmou, durante evento em junho.