Uma virada de chave histórica. A partir de 2027, a cervejaria que vai patrocinar a Champions League será a brasileira Ambev, dona de rótulos com diferentes públicos alvo. Ela vai substituir a Heineken num acordo que está praticamente selado e vai valer para as competições masculinas da Uefa.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A Heineken mantém vínculo com a Champions League desde 1994 e ainda tem dois anos de contrato, no valor de € 120 milhões por ano, conforme informações do The Athletic. A Ambev ofereceu € 200 milhões por ano para um contrato de seis anos, representando 66% a mais que o acordo atual.

O LANCE! apurou que a futura nova patrocinadora da Champions League vai poder ativar localmente as suas marcas premium de cerveja, segmento em que, depois de 10 anos, a companhia reassumiu a liderança no Brasil. Nesse trimestre, o crescimento das vendas do segmento premium da grupo foi de 15%.

continua após a publicidade

De acordo com a joint venture UC3, que conduz as negociações, este será o primeiro contrato global de cerveja para o ciclo comercial 2027‑2033. O marco é que, a partir de agora, as partes concordaram em negociar de forma exclusiva os termos restantes do acordo.

Representante turco na fase de liga da Champions League, o Galatasaray renovou o contrato com a fornecedora de material esportivo Puma. A empresa alemã e o clube de Istambul estenderam a parceria iniciada em 2023 por mais dez anos, numa prova de satisfação das partes com os resultados obtidos.

continua após a publicidade

- Nessa parceria de longo prazo, queremos torná-la ainda mais significativa com novos projetos que alcancem os torcedores do Galatasaray. Este acordo será não apenas uma parceria de hoje, mas também parte de nossa visão de moldar o futuro. Estamos aqui para a cerimônia de assinatura do contrato mais longo e de maior valor da história do futebol turco - destacou Taylan Akgöz, diretor de esportes coletivos da Puma Turquia.