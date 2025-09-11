Haddad Maia, Pigossi… veja a premiação do SP Open

O SP Open vai afunilando e quem avança mais, naturalmente, embolsa mais valores de premiação. O Brasil chegou a botar quatro tenistas nas oitavas de final e vai colecionando histórias. E, naturalmente, acumulando os dólares pagos pela competição. Veja a premiação do torneio a cada fase.

Premiação do SP Open 2025 por fase

Chave de simples

Primeira rodada: US$ 3,11 mil

Segunda rodada: US$ 4,47 mil

Quartas de final: US$ 6,82 mil

Semifinais: US$ 11,970 mil

Vice-campeã: US$ 21,484 mil

Campeã: US$ 36,3 mil

Chave de duplas (valor por dupla)

Primeira rodada: US$ 1,96 mil

Quartas de final: US$ 2,54 mil

Semifinais: US$ 4,26 mil

Vice-campeãs: US$ 7,43 mil

Campeãs: US$ 13,2 mil

Bia Haddad joga em casa

Esta é a primeira vez que a capital paulista recebe um torneio feminino de alto nível. E a tenista Bia Haddad Maia vê o evento como uma oportunidade de aproximar o tênis do público.

- Acho que a primeira coisa que eu penso é o quão duro é ter um ambiente, uma formação que possa inspirar as meninas, os meninos, os jovens. Criar um contato com as jogadoras que hoje estão no circuito, com crianças que sonham em estar jogando Grand Slams. Com certeza, faz a diferença para inspirar, e hoje eu estou nessa cadeira e na quadra. Eu sabia que era uma semana especial para mim, para todas as pessoas, meninas, minha família e todo mundo que envolve o torneio, o tênis brasileiro - comentou.

Duplas

Para Ingrid Martins, o evento também é de extrema importância para os duplistas, que também assumem um grau de protagonismo no SP Open. Um confronto 100% brasileiro, na noite da última segunda-feira (8), na estreia da chave de duplas, aconteceu na quadra Maria Esther Bueno, a principal arena do torneio.

- Para mim, como duplista, é muito importante ter esse torneio em casa, poder jogar numa quadra central, abre muitas portas. Muito se fala da dupla, tem um certo preconceito, mas temos que fomentar que é um jogo muito legal, muito bem jogado, em equipe. Quanto mais é transmitido, mais falado, quanto mais as pessoas entenderem o quanto é um jogo tático... é muito importante para nós nesse sentido - Ingrid Martins.