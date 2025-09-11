O gol de Gui Negão, para selar a vitória do Corinthians sobre o Athlético-PR, na última quarta-feira, foi um símbolo. O atacante de 18 anos chegou ao quarto feito como profissional, e justamente quando aparece na primeira lista de valor de mercado. Avaliado pelo site especializado Transfermarkt, ele já entra na plataforma com € 5 milhões. Veja abaixo outros jovens que destacaram em aumento no valor de mercado na Série A do Campeonato Brasileiro.

Mas o jogador do Corinthians não é destaque sozinho. Quem mais se valorizou na lista foi o centroavante Kaio Jorge, do Cruzeiro, que estreou na Seleção Brasileira principal na recente Data Fifa. Se ele valia € 7 milhões em junho deste ano, o jogador do Cruzeiro, agora, vale € 17 milhões. Aos 23 anos, atingiu o maior patamar da carreira após surgir no Santos e ser vendido à Juventus (ITA).

O meia argentino Álvaro Montoro, do Botafogo, foi outro que ganhou relevante valor de mercado no período. Terceiro na lista, ele estava avaliado em € 3,5 milhões três meses atrás, este valor, agora, é € 8 milhões. No recorte, a revelação argentina fez dois gols e deu uma assistência. Ainda participou da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante Rayan, do Vasco, vem se consolidando. Aos 19 anos, é titular do time de Fernando Diniz e marcou cinco de seus dez gols na temporada no período. Ele valia € 14 milhões e, agora, vale € 18 milhões. E quem também ganhou € 4 milhões em valor de mercado foi o volante Martinelli, do Fluminense. Ele vale, agora, € 14 milhões

Outro a receber aumento de € 4 milhões na avaliação foi o atacante Alysson, do Grêmio. Ele valia apenas € 1 milhão em junho, e chegou a € 5 milhões neste setembro. No Flamengo, Wallace Yan subiu € 3,5 milhões e alcançou € 6 milhões. Agustín Giay, do Palmeiras, valia € 8 milhões e chegou a € 11 milhões. Os € 3 milhões são o mesmo valor acrescido na avaliação de Hércules, do Fluminense. O meio-campista chegou a € 10 milhões.

E lista do top-10 do Transfermarkt que mais se valorizaram no Brasileirão, nos últimos três meses, termina com Marcos Antônio. O meia foi mais um a ganhar € 3 milhões. Chegou a ao valor de € 8 milhões.

Ranking Jogador Valor em junho Valor em dezembro

1º Kaio Jorge € 7 milhões € 17 milhões

2º Gui Negão - € 5 milhões

3º Montoro € 3,5 milhões € 8 milhões

4º Rayan € 14 milhões € 18 milhões

5º Martinelli € 10 milhões € 14 milhões

6º Alysson € 1 milhão € 5 milhões

7º Wallace Yan € 2,5 milhões € 6 milhões

8º Agustín Giay € 8 milhões € 11 milhões

9º Hércules € 7 milhões € 10 milhões

10º Marcos Antônio € 3 milhões € 8 milhões