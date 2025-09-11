Internacional anuncia parceiro para renovação do CT Celeiro de Ases
Centro de treinamento da base ganhará equipamentos para academia
O Internacional anunciou a assinatura de contrato com a Movement, marca 100% nacional que há mais de 35 anos fabrica equipamentos fitness e atende academias, estúdios, condomínios, clubes, hotéis, clínicas e residências. O acordo prevê a renovação ampla da estrutura de equipamentos para a academia do Centro de Treinamento Celeiro de Ases, em Alvorada, destinado às categorias de base.
Estrutura de melhor nível
A iniciativa visa garantir, aos times de formação, que trabalham no CT Celeiro de Ases, o que há de mais moderno no âmbito da preparação física dos atletas, de modo a incrementar as estruturas do clube e possibilitar métodos de treinamento que aliam a ciência e o foco nas necessidades específicas da base.
– Mostra o quanto o Inter preza pela estrutura do melhor nível para seus atletas de base. Potencializar e desenvolver suas valências são nossos desafios diários e, com essa melhoria, deixamos nosso CT cada vez mais em condições de realizar o trabalho com o foco principal na projeção dos nossos atletas – afirma o diretor de futebol, formação e transição, Fernando Rech.
Objetivo é transformar o CT em referência
Com a parceria, os jovens atletas passam a contar com um ambiente de treino ainda mais completo e profissional. A iniciativa reforça o compromisso do clube em transformar seu CT em referência na preparação de talentos, oferecendo infraestrutura que potencializa o desenvolvimento físico, técnico e mental das categorias de base.
– Os benefícios vão muito além do desempenho em campo. Com um espaço totalmente renovado, a academia oferece um ambiente profissional que reforça a disciplina, o comprometimento e a mentalidade de evolução formativa até o alto rendimento – comenta o coordenador de performance e saúde, Leonardo Fortino.
