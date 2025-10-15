Botafogo x Flamengo: veja seleção dos jogadores mais caros do clássico

Botafogo e Flamengo protagonizam um dos clássicos desta 28ª rodada do Brasileirão e se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no Maracanã, às 19h30. O alvinegro mira vaga para se consolidar no G4, enquanto o rubro-negro luta ponto a ponto pela liderança da competição. O recente equilíbrio nos duelos entre os times ao longo dos últimos anos também se reflete fora de campo. Os clubes cariocas têm elencos equilibrados no mercado da bola somam altas cifras com seus atletas.

O Lance! Biz montou uma seleção com o "onze ideal" dos jogadores mais caros unindo os plantéis de Botafogo e Flamengo. Para montar a equipe, foi levado em consideração a disponibilidade para atuar no duelo de logo mais e os mais valorizados de cada posição foram escolhidos para montar a escalação. Os dados utilizados são do Tranfersmarkt, plataforma especializada no valor de mercado dos atletas.

Na meta, o Botafogo só tem à sua disposição Léo Linck, mas Rossi, do Flamengo, é o arqueiro com maior valor de mercado com 8 milhões de euros (R$ 50,6 milhões) e assume o gol na seleção. Na lateral direita, Emerson Royal, do rubro-negro, aparece com 9 milhões de euros (R$ 56,9 milhões), enquanto do lado esquerdo aparece o primeiro representante botafoguense. Cuiabano é o dono da vaga e é avaliado em 7 milhões (R$ 44,3 milhões).

A dupla de zaga é toda do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira formam o setor e são mais caros em comparação aos atletas do Botafogo. Ortiz é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,9 milhões), enquanto seu xará tem valor de mercado apontado em 9 milhões de euros (R$ 56,9 milhões).

No meio campo, a formação será feita com três homens. O mais caro seria Danilo, do Botafogo, mas o volante tem lesão na coxa e seria desfalque. Em seu lugar, há uma disputa entre os experientes Marlon Freitas e Jorginho, que estão empatados em 6 milhões de euros (R$ 37,9 milhões). Porém, como critério de desempate, a vantagem vai para o jogador do Fla, que na atualização anterior da plataforma (antes do empate) valia mais que o rival de posição.

O setor fica completo com dois gringos. Arrascaeta, do Flamengo, é o meia mais caro entre todos, avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,9 milhões) e entra para o onze mais caro ao lado de Savarino, do Botafogo, com 10 milhões de euros (R$ 63,2 milhões). Entre os dois aparece De la Cruz, mas o uruguaio será poupado e não joga a partida.

No ataque, a escalação também segue dividida. O centroavante é Pedro, avaliado em 20 milhões de euros (R$ 126,5 milhões), e o camisa 9 ganha a companhia de mais um de cada time. Samuel Lino é justamente o nome mais caro entre todos os escalados nesta seleção de Flamengo e Botafogo. O ponta é cotado em 22 milhões de euros (R$ 139,2 milhões), enquanto do outro lado aparece Artur, que vale 8 milhões de euros (R$ 50,6 milhões) atualmente.

Veja a seleção dos 11 mais caros de Botafogo x Flamengo

Rossi (Flamengo) - 8 milhões de euros (R$ 50,6 milhões) Emerson Royal (Flamengo) - 9 milhões de euros (R$ 57,0 milhões) Léo Ortiz (Flamengo) - 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões) Léo Pereira (Flamengo) - 9 milhões de euros (R$ 57,0 milhões) Cuiabano (Botafogo) - 7 milhões de euros (R$ 44,31 milhões) Jorginho (Flamengo) - 6 milhões de euros (R$ 37,98 milhões) Savarino (Botafogo) - 10 milhões de euros (R$ 63,3 milhões) Arrascaeta (Flamengo) - 15 milhões de euros (R$ 94,95 milhões) Samuel Lino (Flamengo) - 22 milhões de euros (R$ 139,26 milhões) Artur (Botafogo) - 8 milhões de euros (R$ 50,6 milhões) Pedro (Flamengo) - 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões)

Valor total de mercado da seleção: 129 milhões de euros (R$ 816,5 milhões)

Ao fazer a separação por clube, o Flamengo tem oito atletas entre os onze mais caros e, sozinhos, somariam 104 milhões de euros (R$ 658,32 milhões), enquanto o Botafogo aparece com três atletas e 25 milhões de euros somados (R$ 158,2 milhões). O valor médio de um jogador dessa seleção é de 11,73 milhões de euros, o que corresponde a R$74,23 milhões por atleta.