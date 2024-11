Governo Federal cria medidas de combate à manipulação de resultados esportivos

O Ministério do Esporte publicou uma portaria em que cria medidas de prevenção e combate à manipulação de resultados esportivos. O documento regulamenta como e para quem as suspeitas devem ser comunicadas, quais são as etapas do processo administrativo de investigação e as medidas cautelares que podem ser tomadas. A portaria também estabelece diretrizes para ações de sensibilização e educação, assim como o resguardado do sigilo da comunicação e da proteção de dados dos denunciantes.