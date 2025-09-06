GE TV ou CazéTV? Quem teve mais audiência na transmissão da NFL

A cidade de São Paulo recebeu o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, o segundo jogo da NFL realizado no Brasil. Além do duelo em campo, a disputa de audiência entre GE TV e CazéTV também chamou atenção nos bastidores.

Até a manhã deste sábado (6), a CazéTV havia registrado 9,3 milhões de visualizações, contra 1,3 milhão da GE TV, ou seja, larga vantagem para emissora de Casimiro Miguel.

Na transmissão da GE TV, Everaldo Marques ficou responsável pela narração. Mariana Spinelli, ex-ESPN, acompanhou a partida in loco, enquanto o analista Antony Curti completou a equipe de comentários.

Já a CazéTV reuniu seus próprios nomes para a cobertura da partida entre Chiefs e Chargers, consolidando números expressivos de audiência.

Chegada da GE TV

A iniciativa do Grupo Globo com a criação do novo veículo tem como objetivo disputar audiência no meio digital. Após o crescimento da CazéTV, do influenciador Casimiro Miguel, a emissora decidiu investir para se tornar competitiva nesse mercado.

Entrada do Kansas City Chiefs (Foto: João Pedro Rodrigues / Lance!)

Na última quinta-feira (4), foi anunciada a contratação do comentarista e ex-jogador do Botafogo, Rafael, que integrou a equipe da CazéTV até julho deste ano. O projeto também conta com o narrador Jorge Iggor, os jornalistas Bruno Formiga e Mariana Spinelli, além do apresentador Fred Bruno e do ex-jogador André.

As transmissões ao vivo de eventos esportivos serão o principal atrativo da GE TV.