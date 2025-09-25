Santos doa uniformes a crianças refugiadas de país da África

O Santos protagonizou uma ação solidária em outro continente. Foram doados 110 uniformes completos para crianças refugiadas em Dzaleka, no Malawi. A interação do clube foi com o projeto Ubuntu Nation School, que oferece aulas - dentre as quais de futebol - no país da África Oriental.

A parceria já havia sido feita no início do ano, quando 30 camisas do Santos chegaram ao projeto, que é a escola da ONG Fraternidade sem Fronteiras. A ponte foi feita entre os santista e voluntários Gilberto e Selma Afonso, que conheceram o técnico Bahati Isalimya Malaki.

- O Santos é uma marca mundial. Temos muito orgulho da nossa história, da qual o continente africano ocupa um capítulo importante. Por isso, além de ajudarmos um projeto tão essencial, estamos resgatando uma grande memória do futebol. Queremos oferecer novas oportunidades a essas crianças por meio do esporte - destaca Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

A camisa

O modelo das camisas doadas tem referência à histórica presença do time no continente, em 1969. Na Nigéria, a presença da delegação - com Pelé - parou um conflito armado que ocorria.

- Agradecemos muito pelas camisas. O Santos está nos ajudando demais e, principalmente dando visibilidade a nossa causa. Nossas crianças estão aproveitando. Isso é importante, pois traz também uma repercussão mundial para o nosso projeto. Levaremos o clube para sempre em nossos corações - celebra Malaki. antes de Gilberto acrescentar:

- É um projeto muito bonito, que atende cerca de 1.150 crianças no campo de refugiados, além de gerar diversos empregos aos adultos. Nós sentimos as dificuldades que eles enfrentam, por isso, é importante termos campanhas humanitárias voltadas para o desenvolvimento desses jovens. A iniciativa do Santos, que se tornou o primeiro clube do Brasil a colocar uma ação oficial dentro de uma escolinha de refugiados em um país da África Subsaariana, mostra o quanto o esporte é transformador na vida das pessoas - finaliza Gilberto, sócio-torcedor do Santos e voluntário do projeto.