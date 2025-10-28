menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Fluminense x Ceará: quanto valem os elencos do jogo atrasado do Brasileiro

Equipes se enfrentam com diferenças relevantes nas avaliações teóricas

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
12:00
Pedro Raul marcou 13 gols pelo Ceará até o momento (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
imagem cameraPedro Raul é destaque do elenco do Ceará
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã. E quando a bola rolar, às 19 horas, estarão frente a frente a atual sétima melhor campanha do campeonato contra a 14ª, do visitante. Uma distância de universo e de objetivos traduzida em pontos (44 contra 35) e no valor de mercado dos elencos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com o site especializado Transfermarkt, as equipes que estarão em campo têm, atualmente, os nono e 17º elencos mais valorizados da competição, respectivamente. Ou seja, em tese, o elenco do Ceará condiz com o rebaixamento que tenta ser evitado. E vale destacar que o elenco de menor valor é o do Mirassol, quarto colocado do campeonato que entra na reta final.

Já o Fluminense vai entrar em campo duas posições acima do que os números apontam como avaliação para o grupo de jogadores. Na classificação, a equipe tentará vencer para empatar em pontos com o Botafogo e, naturalmente, superar o Alvinegro no número de vitórias.

continua após a publicidade

Flu x Vozão

A distância que os números de mercado apontam para Fluminense e Ceará não é desprezível. O centroavante Pedro Raul é o jogador de maior valor pelo lado do Vozão: € 4 milhões. Mas, se estivesse do outro lado, ele seria apenas o décimo atleta mais valioso, empatado com o paraguaio Lezcano.

Outros jogadores bem avaliados na equipe alvinegra são o ponta Galeano (€ 3 milhões) e o volante Zanocelo (€ 2,5 milhões). Do lado tricolor, o maior destaque é meio-campista Martinelli, avaliado em € 14 milhões. Em seguida vêm Hércules (€ 10 milhões) e três jogadores que valem € 6 milhões: Acosta, John Kennedy e Riquelme.

continua após a publicidade
Nonato e Fuentes no treino do Fluminense
Fluminense x Ceará: quanto valem os elencos do jogo atrasado do Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias