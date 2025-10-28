Em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã. E quando a bola rolar, às 19 horas, estarão frente a frente a atual sétima melhor campanha do campeonato contra a 14ª, do visitante. Uma distância de universo e de objetivos traduzida em pontos (44 contra 35) e no valor de mercado dos elencos.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, as equipes que estarão em campo têm, atualmente, os nono e 17º elencos mais valorizados da competição, respectivamente. Ou seja, em tese, o elenco do Ceará condiz com o rebaixamento que tenta ser evitado. E vale destacar que o elenco de menor valor é o do Mirassol, quarto colocado do campeonato que entra na reta final.

Já o Fluminense vai entrar em campo duas posições acima do que os números apontam como avaliação para o grupo de jogadores. Na classificação, a equipe tentará vencer para empatar em pontos com o Botafogo e, naturalmente, superar o Alvinegro no número de vitórias.

Flu x Vozão

A distância que os números de mercado apontam para Fluminense e Ceará não é desprezível. O centroavante Pedro Raul é o jogador de maior valor pelo lado do Vozão: € 4 milhões. Mas, se estivesse do outro lado, ele seria apenas o décimo atleta mais valioso, empatado com o paraguaio Lezcano.

Outros jogadores bem avaliados na equipe alvinegra são o ponta Galeano (€ 3 milhões) e o volante Zanocelo (€ 2,5 milhões). Do lado tricolor, o maior destaque é meio-campista Martinelli, avaliado em € 14 milhões. Em seguida vêm Hércules (€ 10 milhões) e três jogadores que valem € 6 milhões: Acosta, John Kennedy e Riquelme.

