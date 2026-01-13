Corinthians deve aumentar faturamento em 45% após renovação com patrocinador máster

O Corinthians está próximo de acertar a renovação de contrato com a Esportes da Sorte, bet que ocupa o espaço de patrocinadora máster do clube há quase dois anos e que deve assinar até 2029 com o Timão. O novo acordo entre o clube e a casa de apostas aumentará em aproximadamente 45% o faturamento da equipe com o principal patrocinador dos uniformes, já que as cifras foram reajustadas no novo vínculo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As partes negociação a extensão desde dezembro e a diretoria chegou a ouvir outras propostas, mas optou por priorizar o antigo parceiro. Como o contrato com a Esportes da Sorte foi assinado ainda sob a gestão do ex-presidente Augusto Melo, que sofreu impeachment, os novos dirigentes buscaram reajustes nas cifras numa renovação.

Agora, contrato prevê o pagamento de R$ 150 milhões por temporada pelos próximos três anos, contra os atuais R$ 103 milhões por ano. A informação é do portal "ge" e foi confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

O primeiro contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte, assinado em julho de 2024, foi de R$ 309 milhões diluídos em três temporada, que encerraria no meio de 2027. Agora, os R$ 150 milhões anuais são referentes cotas fixas do acordo e de metas consideradas simples de serem cumpridas. Entretanto, há cláusulas referentes à conquistas esportivas que podem alavancar as cifras até R$ 200 milhões anuais, o que cobraria o faturamento do Timão com o patrocinador máster.

Ao contrário do primeiro contrato, que teve uma verba destinada à contratação de uma grande estrela, que foi o holandês Memphis Depay, o novo vínculo não prevê destino cravado para a verba. Fica à critério do Corinthians alocar os valores recebidos pelo contrato. Os atuais valores podem ser gastos a partir de um comum acordo com a patrocinadora, com possibilidade de destinar cifras para setores como o marketing e bonificações de títulos.

continua após a publicidade

Esportes da sorte é parceira do Corinthians desde 2024. (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

História da parceria

A Esportes da Sorte foi fundamental para a contratação de Memphis, em setembro do último ano. Do montante destinado ao patrocínio, R$ 57 milhões foram direcionados para viabilizar a chegada de um reforço de grande apelo midiático, valor investido no atual camisa 10, que estava livre no mercado.

Além disso, a empresa também participou ativamente da contratação em definitivo de Hugo Souza junto ao Flamengo, em dezembro do último ano, ao pagar R$ 4,8 milhões à vista, valor previsto no acordo de empréstimo firmado com o clube carioca.

Outro contrato renovado pelo Corinthians

Ainda nesta terça-feira (13), o Corinthians anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a Frimesa até o fim de 2026. Com o novo acordo, a marca da empresa de carnes continuará estampada no uniforme masculino do clube, posicionada na região do omoplata.