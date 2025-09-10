Thiago Silva revela se é a favor ou contra a SAF no Fluminense
Zagueiro fez gol da classificação tricolor
Thiago Silva revelou seu desejo com a SAF no Fluminense. Herói da classificação tricolor às semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (10), o zagueiro também comparou a situação do clube às de Chelsea e PSG, ex-equipes do veterano.
— Eu acredito muito que se vier a acontecer (a SAF), como está acontecendo, as pessoas vão vir para poder fazer um Fluminense melhor. E eu, como torcedor, espero que isso aconteça. Eles procurarem fazer o Fluminense ainda melhor, brigando para os títulos mais importantes. Diante do nosso rival (Flamengo), que a gente sabe, do Palmeiras, do próprio Botafogo, a gente fica nesse "stand by "e torcendo para que tudo dê certo, independente se aconteça ou não — disse o Monstro, que também comparou a estrutura:
— A condição financeira realmente era muito importante, principalmente de Chelsea e Paris Saint-Germain na França. Era uma diferença absurda. E eu, nessa volta para o Brasil, conheci um pouco do contrário. É uma condição financeira boa, bem estruturado, mas outros times com investimento mais alto do que o nosso fazem com que a gente fique um pouco longe deles nesse sentido — comparou Thiago.
Fluminense x Bahia: como foi o jogo?
O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 nesta quarta-feira (10) e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O placar do jogo de ida foi 1 a 0 para o Bahia. Os gols do jogo foram marcados por Canobbio e Thiago Silva.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA
COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã; Rio de Janeiro
⚽Gols: Canobbio 8'/2T (FLU), Thiago Silva 39'/2T
🟨 Cartões amarelos: Freytes, Canobbio (FLU) Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH)
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público presente: 48.668
💸 Renda: R$ 1.980.099,50.
⚽ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Acosta); Serna (Keno), Canobbio (Ignácio) e Everaldo (Cano).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho) e Michel Araújo (Iago); Kayky (Sanabria) e Willian José (Cauly).
