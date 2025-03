Flamengo x Fluminense: qual o tamanho da disparidade financeira?

Flamengo e Fluminense iniciam, nesta quarta-feira (12), a disputa pela final do Campeonato Carioca de 2025. Além da rivalidade histórica dentro de campo, os clubes apresentam diferenças significativas em suas finanças. Vamos analisar as principais discrepâncias entre os dois gigantes cariocas.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Faturamento previsto para 2025 📈

Flamengo: O clube projeta uma receita recorde de R$ 1,4 bilhão em 2025, superando os R$ 1,37 bilhão arrecadados em 2023. Fluminense: Apesar de o Tricolor não ter divulgado o orçamento para 2025, é possível ter noção com os números dos anos anteriores. Em 2024, por exemplo, o Fluminense estimou uma receita líquida total de R$ 485 milhões.

Folha salarial mensal 💵

Flamengo: Possui a folha salarial mais alta do futebol brasileiro, com gastos superiores a R$ 25 milhões por mês com seu elenco. Fluminense: Nos últimos anos, a folha salarial ficou na faixa de aproximadamente R$ 8 milhões mensais. Com as contratações para 2025, esse valor aumentou para cerca de R$ 10 milhões por mês.

Investimentos em reforços para 2025 🛒

Flamengo: Em 2025, o Flamengo gastou apenas 5 milhões de euros com contratações até o momento. O clube, no entanto, tem outros 25 milhões de euros destinados para reforços até o fim do ano. Fluminense: O Tricolor, por outro lado, fez mais contratações e investiu cerca de 20 milhões de euros na primeira janela de 2025.

A disparidade financeira entre Flamengo e Fluminense é evidente, especialmente no que diz respeito ao faturamento anual e à folha salarial. O Flamengo, com receitas e investimentos mais robustos, tem maior capacidade de atrair jogadores de alto nível e investir em infraestrutura.



Por outro lado, o Fluminense busca alternativas criativas e eficientes para se manter competitivo, valorizando a base e contratações estratégicas.​

Independentemente das diferenças financeiras, a paixão e a tradição que envolvem este clássico prometem uma final emocionante no Carioca 2025. Quem ficará com o título?

continua após a publicidade