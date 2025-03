Flamengo recebe representantes da Libra e da LFU na Gávea

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, recebeu 19 representantes da Libra e da LFU, grupos que comercializam direitos de transmissão do futebol brasileiro, nesta terça-feira (11). O encontro na Gávea, sede social do clube carioca, aconteceu no dia que antecede a reunião de Conselho Técnico da CBF.

- O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, recebeu hoje na Gávea 19 representantes da Libra e da LFU, os dois grupos que comercializam os direitos de transmissão do futebol brasileiro. Um encontro importante para o futuro do nosso futebol num cenário que não poderia ser mais lindo - publicou o perfil rubro-negro.

Nomes como Julio Casares (presidente do São Paulo), Thairo Arruda (CEO do Botafogo) e Marcelo Penha (coordenador administrativo do Fluminense) estiveram ao lado do mandatário rubro-negro. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e uma das grandes vozes do futebol brasileiro na atualidade, não compareceu ao encontro, mas estava alinhada com os participantes. Ela, inclusive, estará na CBF na quarta.

Dirigentes se reúnem na Gávea (Foto: Divulgação/Flamengo)

O principal objetivo da reunião foi alinhar temas que serão abordadas na sede da entidade. O gramado sintético, que nas últimas semanas dividiu opiniões entre jogadores, dirigente e torcedores, será colocado em pauta.

Divisão dos direitos de TV no Brasileirão 2025

Pela primeira vez, a comercialização dos direitos televisivos do Brasileirão não ocorreu por meio de uma entidade única que representasse todos os clubes, mas sim por meio de dois grupos distintos: Libra e Liga Forte União (LFU). O resultado financeiro aponta para um "empate técnico", com cada grupo optando por estratégias diferentes.

A Libra adotou uma abordagem conservadora e fechou um contrato exclusivo para a transmissão do Brasileirão, a partir de 2025, com a Globo em março de 2024, garantindo uma receita de R$ 1,3 bilhão, além de 40% da receita líquida do pay-per-view Premiere.

No entanto, com a saída do Corinthians para a LFU, o valor fixo foi reduzido para R$ 1,17 bilhão. Vale destacar que os clubes que pertencem ao grupo assinaram contrato com o Grupo Globo, que terá exclusividade nas diferentes plataformas (TV aberta, TV fechada, streaming e PPV) da empresa até 2029.

Confira os clubes que fazem parte da Libra

Atlético-MG

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

RB Bragantino

São Paulo

Santos

Vitória

