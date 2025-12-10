Entenda a comemoração de Arrascaeta após 1º gol pelo Flamengo no Mundial

Autor dos dois gols do Flamengo diante do Cruz Azul, Arrascaeta dedicou o seu primeiro gol a alguém muito especial. A equipe de Filipe Luís venceu o Cruz Azul por 2 a 1 no "Derby das Américas" e agora enfrenta o Pyramidis pela semifinal da Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

Horas antes de embarcar para o Catar, para defender o Flamengo no Intercontinental, o craque Arrascaeta anunciou o nascimento de Milano, seu primeiro filho com sua esposa Camila Bastiani.

Ao balançar as redes no Derby das Américas, a versão papai do Arrasca entrou em campo e dedicou o tento ao seu pequeno.

Arrascaeta celebra gol em Flamengo x Cruz Azul (Foto: Divulgação)

Durante a comemoração do eneacampeonato brasileiro, na última quarta-feira (3), o meia uruguaio afirmou que seria necessário antecipar o nascimento do filho para poder acompanhar a delegação rubro-negra na viagem para o Intercontinental.

continua após a publicidade

Esposa de Arrascaeta desabafou após título do Flamengo

Logo após as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, Camila Bastiani, esposa do craque rubro-negro, desabafou nas redes sociais. Antes do nascimento do primeiro filho do casal, a empresária uruguaia demonstrou apoio ao jogador, reconheceu que o futebol não permite escolhas e comentou sobre a rotina corrida do camisa 10 da Gávea.

- Nosso menino está chegando e você vai embora de novo.. essa situação me confundiu mas é necessário que estejamos juntos nesse momento tão único e especial então se Deus permitir nas próximas horas chegará o nosso mini uruguaio carioca campeão de tudo para que você possa sair com o coração em paz para cumprir o seu próximo dever - revelou Camila, esposa de Arrascaeta, do Flamengo.

continua após a publicidade

- Adoramos compartilhar este grande ano ao seu lado @g10dearrascaeta, foi único e especial. Que você continue realizando sonhos. Alfonsina, Leon, Milano e eu estaremos sempre por perto para te apoiar. Parabéns Flamengo, torcedores, comissão e corpo técnico. Que ano mágico - concluiu a empresária.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas