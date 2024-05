Veja as cifras milionárias por trás do GP de Mônaco da Fórmula 1

💸 R$ 565 milhões



Esta é a estimativa do impacto econômico do GP de Fórmula 1 para Mônaco. Em média, 200 mil pessoas estão presentes no Principado nos fins de semana da corrida - número cinco vezes maior que a população local (36 mil). E não é apenas o governo que ganha dinheiro. Hotéis, restaurantes, lojas, cassinos e boates também se beneficiam com a presença de turistas.



➡️ Fature no Lance! Betting com a homenagem da McLaren em homenagem a Senna em Mônaco