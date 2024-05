Relembre a história e a relação de Ayrton Senna com a McLaren

Ayrton Senna em ação pela McLaren (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 10:00 • Mônaco (FRA)

O Grande Prêmio de Mônaco, neste fim de semana, conta com uma homenagem especial para Ayrton Senna. A McLaren, equipe na qual o ídolo brasileiro conquistou seus três títulos mundiais de Fórmula 1, vai usar um carro verde e amarelo - as mesmas cores do famoso capacete do piloto.



Mas, afinal, para além dos títulos, qual a relação de Senna com a equipe que o imortalizou na história do esporte? Abaixo, o Lance! apresenta os detalhes das história entre os dois.

🏎️ Ayrton Senna & McLaren



A história de Ayrton Senna com a McLaren começou no ano de 1983, quando o atleta fez o primeiro teste para pilotar o carro da marca. Ele, no entanto, assinou e começou a cerreira na F1 em outra equipe, a Toleman.



Após passagem pela Lotus, Ayrton Senna se tornou, de fato, piloto da McLaren em 1988. Neste mesmo ano, ele foi campeão da Fórmula 1 pela primeira vez. No ano seguinte, ele perdeu o campeonato para o francês Alain Prost, companheiro de equipe e rival.



O título voltou para as mãos do ídolo brasileiro em 1990 e 1991, ainda pela equipe inglesa. Ele ainda defendeu a McLaren nos dois anos seguintes antes de assinar com a Williams para 1994.

🔰 A homenagem da McLaren a Ayrton Senna



Nos 30 anos da morte de Ayrton Senna, a McLaren decidiu deixar o laranja do carro de lado para receber as cores da bandeira do Brasil. A convite da OKX, patrocinadora da equipe inglesa, o Lance! esteve presente no evento de lançamento do veículo diretamente de Monte Carlo.



- A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico de Ayrton Senna através desta pintura da McLaren. Senna continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren. É uma honra correr com ele em seu circuito de maior sucesso nas cores verde, amarelo e azul - comentou Zak Brown, CEO da McLaren.

McLaren com as cores do Brasil em homenagem a Ayrton Senna (Foto: Divulgação/McLaren)