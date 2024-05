Carros da McLaren em homenagem a Ayrton Senna (Foto: Divulgação/McLaren)







Copiar Link

Escrito por Lucas Pessôa e Pedro Gilio • Publicada em 23/05/2024 - 19:34 • Mônaco, França

Pista mais tradicional do calendário da Formula 1, Mônaco é um evento que mexe com o imaginário de qualquer fã da categoria. E nós, do Lance!, convidados pela OKX, tivemos a oportunidade de conferir de perto todas as 19 curvas dos 3337km do autódromo montado pelas ruas do principado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a nossa passagem pelo Principado de Mônaco, além de ver de perto o circuito, o Lance! também esteve presente no evento de lançamento da pintura especial que a McLaren vai usar nos seus carros, homenageando Ayrton Senna, que pelas suas seis vitórias no GP, um recorde que ainda está longe de ser alcançado, foi apelido de "Rei de Mônaco".

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Promessa de novas homenagens em novembro

As campanhas #SennaSempre e #Senna30, frutos de uma parceria entre McLaren, OKX e Instituto Ayrton Senna, não terminarão em Mônaco. A expectativa agora é fazer uma ativação ainda maior no GP de São Paulo, marcado para a primeira semana de novembro.

Norris, Piastri e família de Ayrton Senna (Foto: Lucas Pêssoa/Lance)