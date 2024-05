Exclusivo: Patrocinador da McLaren explica como surgiu ideia de homenagem a Senna

Em meio a tantas homenagens a Ayrton Senna nos 30 anos de sua morte, uma em especial chamou a atenção nesta semana. A McLaren decidiu deixar o laranja de lado e vai competir no GP de Mônaco, neste domingo (26), com um carro verde e amarelo - cores do Brasil e do famoso capacete do tricampeão da F1.



Para tirar a ideia do papel, a equipe inglesa contou com o apoio da patrocinadora OKX, empresa de criptomoedas. A convite deles, o Lance! teve a oportunidade de ir a Mônaco ver a novidade de perto e entrevistar Haider Rafique, CMO da marca.



