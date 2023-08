US Open distribui R$ 317 milhões em premiação; veja valores de cada fase

Além do reconhecimento e prestígio esportivo, muito dinheiro está em jogo no US Open 2023. Último Grand Slam da temporada, o torneio é o que tem a maior premiação entre as principais competições do tênis.



Ao todo, serão distribuídos US$ 65 milhões (cerca de R$ 317 milhões) entre todos os atletas participantes desta edição do US Open. Assim como os outros Grand Slams, o torneio tem premiação igual tanto para homens quanto para mulheres.



