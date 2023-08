Meligeni saiu quebrando no terceiro set em 2 a 0, permitiu que o rival devolvesse a mesma, mas tornou a quebrar com dupla-falta de Duckworth. Felipe teve um 15/40 logo a seguir que conseguiu se salvar e abriu 4 a 1. O brasileiro teve outro game no buraco com um 0/40, mas salvou com bons saques e deslanchou para a vitória por 6/3 abrançando todo o seu time na arquibancada.