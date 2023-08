Premiação da Sul-Americana 2023: veja quanto vale a vaga na semifinal

Premiação acumulada dos clubes brasileiros até o momento:



✔️ Botafogo - US$ 2,8 milhões

✔️ São Paulo - US$ 2,55 milhões

✔️ Fortaleza - US$ 3,65 milhões*

✔️ América-MG - US$ 2,35 milhões

✔️ Corinthians - US$ 5,3 milhões*



❌ Red Bull Bragantino - US$ 1,85 milhão

❌ Goiás - US$ 1,75 milhão

❌ Santos - US$ 1 milhão



* Valores de Fortaleza e Corinthians incluem premiações recebidas na Libertadores 2023.