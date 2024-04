Seleção de basquete dos EUA recebe R$ 2,3 bilhões em salários; veja ranking

1. Stephen Curry (Warriors) - US$ 53,8 mi (R$ 281,3 milhões)

2. Joel Embiid (76ers) - US$ 53,3 mi (R$ 278,7 milhões)

3. LeBron James (Lakers) - US$ 49,5 mi (R$ 258,8 milhões)

4. Kevin Durant (Suns) - US$ 48,5 mi (R$ 253,6 milhões)

5. Kawhi Leonard (Clippers) - US$ 44 mi (R$ 230 milhões)

6. Anthony Davis (Lakers) - US$ 38 mi (R$ 198,7 milhões)

7. Jrue Holiday (Celtics) - US$ 33,7 mi (R$ 176,2 milhões)

8. Bam Adebayo (Heat) - US$ 32,6 mi (R$ 170,4 milhões)

9. Jayson Tatum (Celtics) - US$ 32,6 mi (R$ 170,4 milhões)

10. Devin Booker (Suns) - US$ 31,6 mi (R$ 165,2 milhões)

11. Anthony Edwards (Timberwolves) - US$ 11,1 mi (R$ 58 milhões)

12. Tyrese Haliburton (Pacers) - US$ 4,5 mi (R$ 23,5 milhões)



* Nota: Os valores correspondem à média de salário anual dos atletas em seus respectivos contratos.