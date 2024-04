Estados Unidos reúne "Dream Team" para Paris (Foto: COI)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 16/04/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 16/04/2024 - 20:50

Após decepcionar na Copa do Mundo de Basquete, os EUA irá com o que tem de melhor para as Olimpíadas de Paris. Nomes como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant estarão na equipe. A convocação foi anunciada nesta terça-feira (16) pelo treinador Steve Kerr.

A ideia dos EUA é conquistar o quinto ouro consecutivo na categoria e se recuperar da última Copa do Mundo, onde terminou na quarta colocação. A campanha foi considerada um vexame e fez com que o país juntasse as estrelas para vencer nas Olimpíadas.

Por fim, ainda resta uma vaga no elenco estrelado norte-americano. A definição acontecerá em julho, após a preparação da equipe, que vai contar com treinamentos e amistosos contra outras seleções.

(Foto: Ezra Shaw / AFP)

Confira as 12 estrelas dos EUA para as Olimpíadas

LeBron James (Los Angeles Lakers) Stephen Curry (Golden State Warriors) Kevin Durant (Phoenix Suns) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Anthony Davis (Los Angeles Lakers) Devin Booker (Phoenix Suns) Jayson Tatum (Boston Celtics) Jrue Holiday (Boston Celtics) Bam Adebayo (Miami Heat) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers

Da lista, Kevin Durant é quem aparece com maior experiência no torneio. O experiente atleta do Suns conquistou três medalhas de ouro pelo Tio Sam. Ele, inclusive, é o cestinha dos EUA em Olimpíadas. Enquanto isso, Lebron James acumula duas conquistas e Stephen Curry terá a chance de ganhar a sua primeira honraria. O torneio de basquete em Paris acontece entre os dias 27 de julho a 11 de agosto.