Quanto vão custar os Jogos Olímpicos de Paris 2024? Compare com outras edições

➡️ Entenda de onde vem o dinheiro dos Jogos Olímpicos Paris 2024



Além do orçamento do Comitê Organizador, há os gastos do próprio governo francês. Em março deste ano, o Tribunal de Contas da França informou que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 poderão ter um custo de até € 5 bilhões (R$ 27 bilhões) para o setor público.



- Ainda não sabemos o custo certo. O tribunal de contas irá auditar as contas depois do evento. Estes Jogos deverão custar entre três e cinco bilhões (de euros) - disse Moscovici, em entrevista à radio France Inter.



Na soma total dos custos, incluindo o investimento feito pela iniciativa privada e pelo governo da França, as cifras devem alcançar os € 9 bilhões (cerca de R$ 50 bilhões).