Qual é o tamanho da fortuna de Stan Kroenke, dono do Arsenal?

Além dos Gunners, o empresário norte-americano controla franquias de basquete, futebol americano e hóquei, por exemplo (veja a lista abaixo).



💸 A história da Kroenke Sports & Entertainment (KSE)



Fundada em 1999, a KSE começou seus trabalhos na própria NBA e na NHL, duas das principais ligas esportivas dos Estados Unidos. De lá pra cá, a empresa também se tornou acionista principal do Colorado Rapids (MLS), além dos Rams (NFL) e do Arsenal. Stan comanda os clubes ao lado do filho Josh.



Ao todo, o conglomerado esportivo de Kroenke é avaliado em US$ 12,7 bilhões (R$ 62 bilhões) pela Forbes.



➡️ Quem são os donos de clubes mais ricos do mundo? Veja ranking