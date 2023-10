Qual é o tamanho da fortuna de Jim Ratcliffe, empresário que pode virar dono do Manchester United?

Entre as 100 pessoas mais ricas do mundo



De acordo com a Forbes, revista especializada em finanças, Jim Ratcliffe tem uma fortuna ASTRONÔMICA estimada em US$ 18,2 bilhões (cerca de R$ 92 bilhões na cotação atual). Aos 70 anos, ele é atualmente a pessoa mais rica no Reino Unido e a 90ª no mundo inteiro.



A origem do patrimônio é a indústra química. Ratcliffe é fundador, presidente e acionista majoritário da INEOS, empresa que se transformou em um conglomerado que produz de tudo, desde óleos sintéticos até solventes usados ​​para fabricar insulina e antibióticos.



