De youtuber a lutador de boxe: como Whindersson Nunes construiu sua fortuna

Primeiro milhão aos 20 anos



Nascido em Bom Jesus, no Piauí, Whindersson começou a fazer vídeos para seu canal no YouTube quando tinha apenas quinze anos. O que aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs. Em seguida, começou a fazer shows de stand-up ao redor do Brasil e conquistou seu primeiro milhão aos 20 anos.



Atualmente, são mais de 44 milhões de inscritos, o que o coloca entre os cinco maiores canais brasileiros no YouTube. De acordo com o site Social Blade, os ganhos de Whindersson com o canal podem chegar a R$ 7 milhões por ano.



