Taxação das apostas esportivas: entenda o que muda se lei for sancionada

Como será a tributação?



✔️ Aos apostadores:



Terão os prêmios taxados com base no Imposto de Renda (IRPF). A alíquota será de 30%. Premiações de até R$ 2.112 estarão isentas.



✔️ Às casas de apostas:



As empresas serão tributadas com base no valor arrecadado com as apostas – após os descontos do pagamento dos prêmios e do IR sobre os prêmios. No total, a alíquota cobrada será de 18%.