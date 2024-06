Quanto Gabigol custa ao Flamengo? Entenda peso do atacante nas finanças do clube

Gabigol e Flamengo vivem um impasse nas negociações para a renovação de contrato. O atacante recusou a última oferta do clube, e ambas as partes não veem a permanência do ídolo com o mesmo otimismo de tempos atrás.



