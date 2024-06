Quanto a CBF vai faturar se o Brasil vencer a Copa América?

Ao todo, a Conmebol vai distribuir US$ 72 milhões (cerca de R$ 403 milhões, na cotação atual) em prêmios entre as 16 seleções participantes do torneio. Como de costume, os valores serão pagos de acordo com o desempenho de cada país. Quanto mais longe chegar, maior a premiação a receber.



Cada seleção vai receber uma cota fixa de US$ 2 milhões pela participação na fase de grupos. O restante dependerá da performance. O campeão, por exemplo, vai levar US$ 18 milhões (R$ 100 milhões). Veja todos os valores a seguir:



