Veja opções em fim de contrato para o Flamengo substituir Gabigol em 2025

Gabigol está próximo de deixar o Flamengo no fim dessa temporada (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com Gabigol cada vez mais próximo de deixar o Flamengo, Tite ainda conta com Pedro na equipe titular. Com Carlinhos sem convencer no elenco, é possível que o Rubro-Negro busque um substituto no mercado em 2025.

No futebol brasileiro, existem quatro jogadores que também encerram seus vínculos em dezembro de 2024 e poderiam reforçar o elenco do Mais Querido. De fora, o clube carioca talvez precisasse fazer um esforço econômico maior pela repatriação.

Ángel Romero

Aos 31 anos, Romero já foi alvo de críticas, mas também de muitos aplausos entre os torcedores do Corinthians. Na reserva do Timão, o atleta é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena. Na atual temporada, o paraguaio já marcou sete gols em 28 partidas.

Romero está próximo de deixar o Corinthians (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Diego Costa

Diego Costa foi escolhido pelo Grêmio para substituir Luís Suárez, que foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro em 2023. Assim como Romero, o centroavante também balançou as redes sete vezes, mas desfalca o Tricolor por lesão no momento.

Diego Costa tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Eduardo Vargas

Com o Chile para a disputa da Copa América, Vargas perdeu espaço no Atlético-MG, que conta com Hulk e Paulinho como titulares. Em 15 partidas, o atacante de 34 anos marcou três gols, mas quase nunca iniciou uma partida entre os onze.

Vargas é titular do Chile, mas reserva no Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Alan Kardec

Alan Kardec fez apenas oito partidas em 2024 e ainda não marcou gols na atual temporada. O centroavante foi titular em uma única ocasião esse ano e não parece estar nos planos do técnico Gabriel Milito.

Alan Kardec vem tendo pouco espaço no Galo em 2024 (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Conclusão

Dificilmente, o Flamengo encontrará um jogador do nível de Gabigol, que atualmente é o 6º maior artilheiro da história do clube e que irá completar 28 anos em agosto. No entanto, o Rubro-Negro já tem em Pedro seu atleta titular.