Quanto custa o ingresso para o GP de Mônaco da Fórmula 1?

A baixa oferta e a alta procura jogam os preços dos ingressos lá em cima. No mercado primário, as entradas foram vendidas por algo entre US$ 160 (R$ 825) para o treino de sexta-feira e US$ 16 mil (R$ 82,5 mil) para uma experiência de luxo de 3 dias.



💰 Preços dos ingressos para o Grande Prêmio de Mônaco



Pacote de 3 dias na arquibancada do Cassino: US$ 1,5 mil (R$ 7,7 mil)

Pacote de 3 dias na arquibancada regular: US$ 750 (R$ 3,8 mil)

Arquibancada somente sexta-feira: US$ 160 (R$ 825)

Pacotes VIP: entre US$ 1,8 mil (R$ 9,3 mil) a US$ 16 mil (R$ 82,5 mil) por pessoa.