Qual é o salário de Ademola Lookman na Atalanta?

Com contrato até 30 de junho de 2026, Lookman está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 167,3 milhões), de acordo com o site Transfermarkt. Com nacionalidade inglesa e nigeriana, o jogador foi contratado pela Atalanta no fim de 2022 por 9 milhões de euros (R$ 50 milhões). Com a camisa do time italiano, Lookman soma 30 gols e 15 assistências em 76 partidas.