Qual é o tamanho da fortuna de LeBron James, astro da NBA?

Ganhos maiores fora das quadras



Somando as passagens por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, LeBron James ganhou mais de US$ 430 milhões em salários durante a carreira. Cabe destacar que esses valores são antes do pagamento de impostos.



Aos 38 anos, ele receberá um total de US$ 47,6 milhões para defender o Los Angeles Lakers na temporada 2023/24.



+ Quem são os atletas mais ricos da história? Veja ranking de fortuna



A maior parte dos ganhos dele, no entanto, vieram fora das quadras. De acordo com a Forbes, ele arrecadou mais de US$ 900 milhões (antes de impostos) em empreendimentos comerciais e acordos de patrocínio com empresas como PepsiCo, Walmart e Nike.